جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء تجاه البيئة والمناخ

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل الحوار الوطني للتغيرات المناخية بكافة محافظات الجمهورية تتضمن مشاركة جميع فئات المجتمع، شارك فرع جهاز شئون البيئة بسوهاج فى الملتقى العلمي الأول بين وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة سوهاج ومركز الأزهر العالمي للفلك الشرعى وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحضور السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ود. عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة وممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالى وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المشاركة فى هذه الفعاليات تأتى ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر 2022، حيث يقدم الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية رسالة للعالم بأن مؤتمر المناخ القادم هو مؤتمراً تنفيذياً تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث سيتم تجميع نتائج وتوصيات الحوار الوطنى بالمحافظات المختلفة ودراستها للاستفادة منها فى مناقشات وفعاليات مؤتمر المناخ .

يُعد الملتقى واحدًا من أولى الملتقيات العلمية بالجامعات المصرية وفى صعيد مصر بصفة خاصة، والذى يهدف إلى الدمج بين العلوم الدينية وعلوم الطبيعة والحياة، وفى إطار أهداف التنمية المستدامة والاستعدادات التى تتخذها الدولة المصرية للحوار الوطني واستضافة قمة المناخ "cop 27" وهو أحد الانجازات الهامة للجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

تضمنت محاور الملتقي دور الفلك وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (أثر تطور النشاط الشمسي تجاه التغيرات المناخية – عرض المشاكل والحلول المقترحة)، ودور الأديان والرسالات السماوية تجاه الحفاظ على البيئة، إضافة إلى دور الشباب المصري والعربي لدعم مبادرات الدول تجاه التغيرات المناخية، فضلاً عن توضيح السياسات والإجراءات القانونية تجاه حماية البيئة لمجابهة التغيرات المناخية.

وخلال فعاليات الملتقى تم افتتاح معرض كتاب مجمع البحوث الإسلامية، كما تم عرض فيلم وثائقي عن (أثر النشاط الشمسي على الكوكب والتغيرات المناخية، دور علوم وتكنولوجيا الفضاء للحفاظ على البيئة والمناخ)، كما نفذ طلاب من أجل مصر نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ.











