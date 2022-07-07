جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يواصل استعداده لعيد الأضحى المبارك

الإسماعيلية - صبرى غانم

نفذ جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية بإشراف المهندسة تغريد أبو السعود، بالتنسيق مع حى أول حملة مكبرة لقص وتهذيب جميع الأشجار فى نطاق الحى ووسط المدينة بشارع عرابى حيث قام فريق العمل بقص وتهذيب أشجار الفيكس لإعطاء الشكل الجمالى للشارع.

كما تابع الجهاز استمرار أعمال الصيانه اليومية والمتابعة الدورية من رى المسطحات والمحافظة عليها

وفى سياق متصل، قام جهاز التطوير والتجميل بقص النجيل لنموه بشكل سريع فى ظل ارتفاع الحرارة بالطريق الدائرى، حيث تم قص مساحه لا تقل عن 140 فدان بداية من الجامعة القديمة حتى مزلقان الدوحه بنطاق حى أول وبداية من مدخل الإسماعيلية طريق بورسعيد حتى الجامعة الجديدة بنطاق حى تان ومن الجامعة حتى ميدان الجويلي.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال موسم الإجازات والصيف واستقبال المتنزهات للمواطنين وللحفاظ على الوجه الجمالى للمحافظة.