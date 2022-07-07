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جهاز الإحصاء: 4.94 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية فى أبريل الماضى

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 ص
جهاز الإحصاء: 4.94 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية فى أبريل الماضى صادرات مصر - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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قالت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعت إلى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 3.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 53٪.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 4.94 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 54.2٪، وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع الصادرات إلى زيادة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 204.3٪، بترول خام بنسبة 14.8٪، ملابس جاهزة بنسبة 34.7٪، اسمدة بنسبة 10.3٪.

وفى المقابل تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها فواكه طازجه بنسبة 15.4٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 20.5٪، سجاد وكليم بنسبة 12٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.2٪، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7٪ حيث بلغت 6.64 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022، مقابل 6.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 44.6٪، قمح بنسبة 30٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.3٪، مواد كيماويه عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪".

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "البترول الخام بنسبة 499.1٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 55.2٪، فول صويا بنسبة 19.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8٪".


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