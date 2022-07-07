وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في ظل الحوار الاستراتيجي الذي انطلق مؤخرا بينهما.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من أوجه علاقات الصداقة بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومعالجة آثارها والاتفاق على التحرك المشترك والتنسيق بين البلدين.