جامعة الدلتا التكنولوجية: دعم وتحسين مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمى

أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بمحافظة المنوفية، حرصه على دعم وتحسين مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمى وربطها بالصناعة واحتياجات سوق العمل، والمساهمة في التنمية الشاملة وتحقيق الغايات الإستراتيجية للدولة وفق استراتيجية مصر 2030

أعرب رئيس الجامعة عن خالص الشكر والاعتزاز بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ثقته الكبيرة وصدور القرار بتكليفه قائمًا بعمل رئيس الجامعة، مؤكدًا ان هذا القرار شكّل مسئولية كبيرة على عاتقه لمزيد من العمل لتحقيق التنافسية والتميز ورفع مستوى الجامعة لتضاهى الجامعات العالمية.

كما تقدم كشك بخالص الشكر والتقدير إلى د.هشام عبد الخالق رئيس الجامعة السابق على ماقدمه من مجهودات وأداء متميز خلال فترة رئاسته للجامعة.

والجدير بالذكر أن الدكتور عربى كشك حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية -كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف وماجستير هندسة وعلوم الحاسب بذات الكلية وحصل على دكتوراة فى الهندسة الإلكترونية بكلية الهندسة جامعة أوساكا باليابان عام2001

وشغل وظيفة باحث بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان وتدرج وظيفيًا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، فعمل مدرسًا بقسم علوم الحاسب 2002 وأستاذ مساعد 2009 وشغل منصب رئيس قسم علوم الحاسب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عمله عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات فى الفترة من يوليو 2013 حتى أغسطس 2021، وشغل منصب نائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للشئون الأكاديمية.

شارك كمراجع خارجى فى أنشطة الجودة بعدة جامعات ومعاهد منها "جامعة القاهرة، حلوان ، بنها ، المستقبل، والمعهد العالى لنظم المعلومات بدمياط"، بالإضافة إلى حصوله على عدة دورات تدريبية فى مجال التخصص منها : Cloud Computing Infrastructure ، Big Data Analytics ،ودورات تدريبية فى مجال الجودة منها : اعداد مراجع خارجى لكلية الحاسبات عام 2015 من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما نشر 78 بحثًا وأشرف على 22 رسالة ماجستير ودكتوراه فى مجال علوم الحاسب،بالإضافة إلى مشاركته فى عدة مهمات علمية منها: أستاذ زائر إلى هندسة حاسبات بجامعة للسلطان قابوس بسلطنة عمان فضلًا عن منحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور نوفمبر 2006 إلى جامعة أوساكا باليابان،وذلك فى إطار مبادرة الانتماء والشراكة.