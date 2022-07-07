جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

الإسكندرية - أسماء على بدر

انعقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا، بجامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى والدكتور ولاء شتا المدير التنفيذى لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أشرف الغندور - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الدراسات العليا والبحوث ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات أعضاء المجلس .

ووجه الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات الشكر والامتنان للجامعة لاستضافة المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث في تلك الجامعة العريقة التي مر علي رئاستها قامات علمية كبيرة، وتخرج فيها الكثير من رواد العلم والثقافة في مختلف المجالات كما قدم سيادته التهنئة للمجلس الموقر ومنسوبي جامعة الإسكندرية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وفي كلمته رحب رئيس جامعة الإسكندرية بنواب رؤساء الجامعات اعضاء المجلس الموقر في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض الدكتور قنصوه خلال كلمته استراتيجية جامعة الإسكندرية ورؤيتها المستقبلية وإمكانياتها العلمية والبحثية، والمبادرات الخاصة بتمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق لإنتاج مخرجات بحثية تدعم الصناعة الوطنية اتساقا مع رؤية القيادة السياسة المصرية وتزامنا مع تدشين الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور أشرف الغندور أن جامعة الإسكندرية تتبنى استراتيجية طموحة وملهمة لدعم الباحثين من خلال المنح الممولة بالكامل والتي تهدف لتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية القابلة للتطبيق، مشيرا أن الجامعة تستهدف دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا.

ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها والمدرجة بجدول أعمال المجلس متابعة موقف الجامعات المصرية ال 27 جامعة بجانب جامعة الازهر بما تم تنفيذه حيال المشروعات البحثية المقدمة منها لخدمة قضايا التنمية فى الإقليم الجغرافي الذى تنتمى اليه الجامعة وتم وضعها فى حيز التنفيذ الفعلى خلال خطة زمنية محددة ويتم متابعة التنفيذ خلال الاجتماعات القادمة وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية الصادرة للنهوض بالمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى .

وقد عرض أعضاء المجلس الموقر تقارير تفصيلية عن الابحاث المقدمة من كل جامعة حيث استمع المجلس لما عرضته جامعة الإسكندرية عما تم تنفيذه حيال المشروعات البحثية المقدمة من الجامعة وهى:ـ

1- مشروع تحلية مياه البحر بالغشاء التقطيري والتناضح الأمامي من أجل استدامة مياه الشرب والري.

2- الإدارة المتكاملة للموارد باستخدام العلاقة بين المياه والغذاء.

3- المخطط العام لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

4- مشروع نظام الإنذار المبكر والتعامل مع التغيرات المناخية.

كما استعرض المجلس لما عرضته جامعة مطروح عما تم تنفيذه حيال المشروعات البحثية المقدمة من الجامعة وهي:ـ

الأمراض الفطرية والحشرية المتوطنة فى مطروح للقرى زواية العوامة ، فوكة ، رأس الحكمة .

تقييم التمكين الأسرى فى رعاية المرضى المصابين بفقر الدم المنجلي بواحة سيوة.

وسوف يتم نشر ما تم تنفيذه من المشروعات البحثية المقدمة من باقي الجامعات المصرية تباعاً خلال الفترة القادمة.

كما قدم الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، عرضا تفصيليا عن أنشطة الهيئة وحجم تعامل الهيئة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية، وكذلك التعريف بكافة اتفاقيات النشر العلمي، والندوات وورش العمل التي نظمتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مختلف الجامعات، مؤكدا أن هناك زيادة في عدد المُستفيدين من المنح البحثية، ومراكز التميز في شتى المجالات التي تخدم أهداف ومحاور رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وأكد انه تم استحداث إدارة متخصصة في التسويق الإلكتروني لزيادة قنوات التواصل مع الباحثين.

وقد وافق المجلس على مقترح لائحة أخلاقيات البحث العلمي في مجال الزراعة (النبات) في صيغتها النهائية بعد مراجعتها من قبل أعضاء المجلس الموقر وكذلك لجنة قطاع الدراسات الزراعية.