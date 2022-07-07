جامعة الأزهر تنعى عضو هيئة تدريس وزوجته وأولاده إثر حادث أليم

وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية والمحلية إلى الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى سوهاج إلى مكان حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اصطدامها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، مما نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة تقيم بدائرة مركز أرمنت محافظة الأقصر.
تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الطريق للحد من سرعة السائقين على الطريق لمنع وقوع الحوادث بعد تكرار الحوادث اليوم، وتم التشديد على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بدفن الجثامين ضحايا الحادث.
و حصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوى الغربى بجهينة غربى سوهاج والذى راح ضحيته 7 أشخاص وتبين أنهم الحسين محمد عبدالنعيم 40 سنة وفاتن محمود الطاهر و38 سنة وأحمد الحسين محمد 16 سنة ورغد الحسين محمد 12 شنة ومحمد الحسين محمد 10 سنوات ومحمود الحسين محمد 5 سنوات ويزيد الحسين محمد ستة ونصف تم نقل الجثامين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى.
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