جامعة الأزهر تنعى عضو هيئة تدريس وزوجته وأولاده إثر حادث أليم

كتب لؤى على

نعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم بأسيوط، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة للوجه القبلي، الدكتور الحسين محمد عبد المنعم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بأسيوط وزوجته وأولاده، أثر حادث أليم على طريق سوهاج.

داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويسكنهم فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.