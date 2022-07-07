توجيهات رئاسية بدعم النماذج الشابة الناجحة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " توجيهات رئاسية بدعم النماذج الشابة الناجحة.. رئيس الوزراء: نحرص على تعظيم الصادرات لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا.. وبدء تفعيل مذكرات التفاهم بين مصر والجزائر".

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