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توجيهات رئاسية بدعم النماذج الشابة الناجحة.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 07 يوليه 2022 07:09 م
توجيهات رئاسية بدعم النماذج الشابة الناجحة.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " توجيهات رئاسية بدعم النماذج الشابة الناجحة.. رئيس الوزراء: نحرص على تعظيم الصادرات لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا.. وبدء تفعيل مذكرات التفاهم بين مصر والجزائر".

 

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