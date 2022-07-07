تنسيقية الأحزاب الليبية تؤكد ضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطن

كتب: أحمد جمعة

أكدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، اليوم الخميس، أهمية إتاحة المجال للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي، وضرورة حمايتهم وتأمين وقفاتهم الاحتجاجية، وتسهيل الحصول على أذونات التظاهر اللازمة، داعية إلى الارتقاء بالعمل السياسي والاستماع إلى الإرادة الشعبية وتحقيق المطالب المشروعة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي.

وأوضح بيان صادر عن التنسيقية ووقع عليه 16 حزبًا وتكتلًا سياسيًا، أن الحراك الشعبي والشبابي المعبر عن حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن الليبي، والناجمة عن سوء الخدمات والأزمات المعيشية الخانقة، بمثابة انعكاس حقيقي لحالة الانسداد السياسي وتآكل شرعية الاجسام السياسية الحاكمة والفاقدة لثقة الشعب بها.

وناشد بيان تنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية كافة الجهات العسكرية والأمنية التعجيل بإطلاق المتظاهرين السلميين دون إبطاء، مؤكدا رفض التنسيقية ممارسة العنف أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة من أي كان. كما حيت التنسيقية "الشباب وأبناء الشعب الليبي المعبرين عن آرائهم بالطرق السلمية، والمنخرطين في الحراك الشعبي السلمي."

وخرجت احتجاجات في عدد من المدن الليبية قبل أيام منها طرابلس وطبرق وسبها اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها، وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.