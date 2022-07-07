تفاصيل مصرع 9 وإصابة 44 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسوان..لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لتفاصيل حادث تصادم أتوبيس سفر وسيارة نقل "أسماك" على طريق أبوسمبل الدولى جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق أبوسمبل جنوب مدينة أسوان وتحديدا بالقرب من الكيلو 110 ، وعلى الفور وجه مدير المرفق الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الضحايا والمصابين.

وتبين أن الحادث، وقع بين سيارة نقل مواد غذائية "أسماك" تحمل أرقام "ه ب ج 6732" وأتوبيس تابع لإحدى شركات النقل السياحى والسفر بين مدينة أسوان جنوب مصر ومدينة حلفا بدولة السودان، وذلك بالقرب من الكيلو 110، وأودى الحادث بحياة 9 أشخاص وأصيب 44 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثث الضحايا إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

يشار إلى أن الحادث الذى وقع اليوم، على طريق أبوسمبل يعد هو الحادث المفجع الثانى خلال ثلاثة أشهر بعد أن شهد نفس الطريق منتصف شهر أبريل الماضى حادث مؤلم بين أتوبيس سياحى وسيارة نقل على متنها أسماك، وأسفر هذا الحادث عن مصرع 10 أشخاص بينهم 5 سائحين وأصيب 14 آخرين.