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تعرف على مواعيد القطارات الإضافية بخطوط السكة الحديد الخاصة بعيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 01:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات الإضافية بخطوط السكة الحديد الخاصة بعيد الأضحى قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية ابتداء من الأحد الماضى، وتستمر حتى 20-7-2022، تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وننشر خطوط ومواعيد القطارات الاضافية المقرر تشغيلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك:

أولا:

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة حتى 20/7 كالتالي :

قطار 1940 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.55 .

قطار 1941 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05 .

قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتى ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 13.35 .

قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتى ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00 .

•  قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 8.55 .

قطار 1937 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10.30 .

قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 8.55.

قطار 1935 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

 

ثانيا:

تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3/7 حتي 19/7 كالتالى:

 • قطار 2202 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 05.15 .

 • قطار 2203 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35 من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55

 • قطار 2204 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 23.05 .

 • قطار 2205 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

 

ثالثا:

تشغيل قطارات مخصصة للاتحاد النوعى وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وابو الريش كالتالي :

 • قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.20 .

 • قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

 • قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.05.

 • قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

 • قطار 2028 تحيا مصر لنادي أبو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04.45.

 • قطار 2029 تحيا مصر لنادي أبو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

 • قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.40.

 • قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .

 • قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20.

 • قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.


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