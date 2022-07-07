اليوم السابع
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تعرف على شروط التقدم للإقامة بالمدن الجامعية بحلوان

الخميس، 07 يوليه 2022 01:00 ص
تعرف على شروط التقدم للإقامة بالمدن الجامعية بحلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت الإدارة العامة بـ المدن الجامعية جامعة حلوان مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي المقبل «2022/2023»، وشروط التقديم والأوراق المطلوبة وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  محمد ناصر أمين عام الجامعة،  هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع  شروط القبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان وهي:

1 - يشترط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان أن يكون الطالب المتقدم من المقيدين المنتظمين بكليات جامعة حلوان المختلفة في الليسانس أو البكالوريوس.

2 - تم قبول الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بجامعة حلوان على أن يوجد أماكن شاغرة وتبعًا للظروف الاجتماعية.

3 - يشترط ألا يكون الطالب المتقدم للإقامة بالمدن الجامعية بجامعة حلوان من سكان القاهرة الكبري.

يجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة ولا يتم التجاوز عن هذا الشرط إلى في حالة وجود ظروف قهرية وبجواب من رئيس الجامعة.

4 -- على الطالب أن يكون قد سدد جميع الرسوم.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أحد العقوبات التأديبية الموجودة باللائحة التنفيذية لقانون الجامعة.


جامعة حلوان

اخبار مصر

التعليم العالى

المدن الجامعية



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