تعرف على حصاد الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال 3 أشهر

كتب محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبد الشافى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا بعنوان 'الأكاديمية الوطنية فى شهور (حصاد أبريل- يونيو):

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تواصل تأسيس أجيال من الكوادر المؤهلة لمكافحة الفساد في مختلف قطاعات الدولة.

خلال رحلتها لمكافحة الفساد ومنعه تؤمن هيئة الرقابة الإدارية أن التدريب الجيد المستند إلى أدوات العصر هو معينها الذي لا ينضب في تأسيس أجيال من الكوادر المؤهلة لمقاومة الفساد بمختلف قطاعات الدولة المصرية ، مدركين أن ذلك لن يتأتى إلا عبر التدريب والتوعية المستمرة المستندة على المناهج العلمية الحديثة.

ولطالما كانت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ذراع الهيئة الطولى في تنفيذ تلك المهمة الجليلة ليكون منوطا بها أنشطة التدريب المختلفة بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف قطاعات الدولة المصرية وتأهيل كوادرها ورفع قدرتهم على مقاومة الفساد ، كما امتدت جهودها إلى محيطها الإقليمي والدولي حتى باتت مرجعية يستند إليها راغبو التسلح بعلوم مكافحة الفساد وطرق منع انتشاره بتقديم الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية والبحثية المتميزة بأعلى درجات الجودة والحداثة من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة .

وعلى مدار أبريل وحتى يونيو، شهدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أنشطة مختلفة كان أبرزها استقبال الوكيل أول/ خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي لرئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية (AFA) القاضى CHARLES DUCHAINE والوفد المصاحب له، وذلك بمقر الأكاديمية، بحضور الوكيل د. محمد سلامة مدير الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس ، حيث تضمن اللقاء استعراض دور الأكاديمية فى التوعية المجتمعية ونشر ثقافة منع ومكافحة الفساد وكذا عقد الدورات التدريبية بمختلف المجالات، كما تم التباحث حول سبل تنسيق التعاون بين الجانبين من خلال مناقشة الخطوات الفعالة لتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي خاصة فيما يخص التوعية المجتمعية لكافة فئات المجتمع، بما فيها القطاع الخاص، بهدف الحد من الممارسات الفاسدة، بالإضافة إلى مناقشة مناحي التعاون المشترك المستقبلية بين الجانبين.

وفي إطار توحيد الجهود الوطنية من خلال التعاون الوثيق بين هيئة الرقابة الادارية وجهات الدولة المختلفة، عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد دورة للضباط الأجانب الملحقين بالتمثيل الدبلوماسي العسكري وزوجاتهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين ، حيث تناولت الدورة منهجية عمل هيئة الرقابة الادارية فى مجال منع ومكافحة الفساد واستعراض بعض القضايا المنفذه فى مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر.

وفي ظل مساعي الهيئة لنشر التوعية بمخاطر الفساد ونبذ الممارسات الفاسدة بالمجتمع، انعقدت دورتين تدريبيتين لذوي الهمم بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى مجال مكافحة الفساد ، تناولت الدورتان إطار عمل الهيئة فى مجال منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، كما استعرضتا مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية للدولة المصرية وأثر مكافحة الفساد وحروب الجيل الرابع والخامس على الأمن القومي.

وسعيًا نحو نقل خبرات مصر في مجال منع ومكافحة الفساد لكافة الشركاء المعنيين من الدول المختلفة، استقبل السيد الوكيل أول / خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي وفد الشرطة الفرنسية بحضور مدير الأكاديمية وبعض أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من الوحدات الرقابية المختلفة، حيث تناول اللقاء عرض تقديمي للتعريف بهيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية ودورهما في مجال منع ومكافحة الفساد والتدريب على المجالات المرتبطة، بالإضافة إلى استعراض إحدى القضايا التى باشرتها الهيئة ، وشمل اللقاء التباحث حول دعم أوجه التعاون والتنسيق المستقبلي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفى إطار التطوير الدائم لانشطة الأكاديمية وتوفير الخدمات المميكنة للمتدربين والمتعاملين معها ،تعاقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع البنك الأهلي المصري لتسهيل تحصيل كافة مستحقات الاكاديمية بوسائل السداد الإلكتروني نظير الخدمات التدريبية والتعليمية المقدمة لمتدربيها، حيث وقع عن الأكاديمية الوكيل أول / خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وسيتم اتاحة منظومة الدفع من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية باستخدام بوابة الدفع الإلكترونية للبنك.

إن هذه الجهود السابق ذكرها ما هي إلا النذر القليل في أجندة عمل مزدحمة تسعى فيه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إلى بناء الجسر الذي تعبر عليه ثقافة النزاهة والشفافية إلى أركان قطاعات الدولة المصرية في عزم لا يلين على استباق قوى الفساد التي تسعى للنيل من مسيرة هذا الوطن.