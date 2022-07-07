تعرف على تعليمات شركة مياه الأقصر لحماية شبكات الصرف من الانسداد فى العيد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن استعدادات العيد تشمل العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة والتى تعمل على مدار 24 ساعة بشكل متواصل حيث يتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، ومنها قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير ومنظومة عمليات الخط الساخن.

وشملت حملات توعية شركة المياه بالأقصر للمواطنين قبل ذبح الأضاحى، ما يلي:- (حافظ على كل قطرة مياه – لا تلقى المخلفات فى الصرف الصحى – استخدام أكياس لجمع مخلفات الأضحية لحماية شبكات الصرف الصحى من الانسداد – قد يؤدي انسداد شبكات الصرف الصحى لقطع المياه عن المنطقة أو المدينة بالكامل لعدة ساعات حتى تتم عملية التطهير أو إصلاح الكسور).

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال، لـ"اليوم السابع"، أنه تشمل تلك الإستعدادات متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر، ومتابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة، وغرفة عمليات الخط الساخن 125 تعمل على مدار الساعة، وتم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن من أنظمة العمل وأجهزة الإستقبال والإتصال خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.