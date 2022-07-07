تعرف على السيرة الذاتية لرئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الجديد

هنأت جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك، لصدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتوليه القيام بعمل رئيس الجامعة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح والسداد.

ومن جانبه، تقدم الدكتور عربى كشك بخالص الشكر والاعتزاز إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ثقته الكبيرة وصدور القرار بتكليفه قائمًا بعمل رئيس الجامعة، مؤكدًا أن هذا القرار شكّل مسئولية كبيرة على عاتقه لمزيد من العمل لتحقيق التنافسية والتميز ورفع مستوى الجامعة لتضاهى الجامعات العالمية.

كما تقدم كشك بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور هشام عبد الخالق رئيس الجامعة السابق على ما قدمه من مجهودات وأداء متميز خلال فترة رئاسته للجامعة، مؤكدا حرصه على دعم وتحسين مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمى وربطها بالصناعة واحتياجات سوق العمل، والمساهمة في التنمية الشاملة وتحقيق الغايات الاستراتيجية للدولة وفق استراتيجية مصر2030 .

ويذكر أن الدكتور عربى كشك حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف عام 1987، وماجستير هندسة وعلوم الحاسب بذات الكلية عام 1995وحصل على دكتوراة فى الهندسة الإلكترونية بكلية الهندسة جامعة أوساكا باليابان عام 2011 .

وشغل وظيفة باحث بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان فى الفترة من ( 1988 - 2002 ) وتدرج وظيفيًا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية ،فعمل مدرسًا بقسم علوم الحاسب 2002 ،واستاذ مساعد 2009وشغل منصب رئيس قسم علوم الحاسب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 2011- 2013 ،بالإضافة إلى عمله عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات فى الفترة من يوليو 2013 حتى أغسطس 2021 ، وشغل منصب نائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للشئون الأكاديمية فى الفترة من 4 أغسطس 2021 حتى 3 أغسطس 2022 .

شارك كمراجع خارجى فى أنشطة الجودة بعدة جامعات ومعاهد منها جامعة القاهرة،حلوان ،بنها ،المستقبل، والمعهد العالى لنظم المعلومات بدمياط، بالإضافة إلى حصوله على عدة دورات تدريبية فى مجال التخصص منها : Cloud Computing Infrastructure ، Big Data Analytics ،ودورات تدريبية فى مجال الجودة منها : اعداد مراجع خارجى لكلية الحاسبات عام 2015 من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما نشر 78 بحثًا وأشرف على 22 رسالة ماجستير ودكتوراه فى مجال علوم الحاسب،بالإضافة إلى مشاركته فى عدة مهمات علمية منها: أستاذ زائر إلى هندسة حاسبات بجامعة للسلطان قابوس بسلطنة عمان فضلًا عن منحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور نوفمبر 2006 إلى جامعة أوساكا باليابان،وذلك فى إطار مبادرة الانتماء والشراكة.