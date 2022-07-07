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تعرف على إرشادات "مصر للطيران" للحجاج استعدادا لعودتهم للأراضى المصرية

الخميس، 07 يوليه 2022 11:12 ص
تعرف على إرشادات "مصر للطيران" للحجاج استعدادا لعودتهم للأراضى المصرية حجاج
كتبت - رحاب نبيل

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صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية بدأت استعداداتها المكثفة لمرحلة عودة ضيوف الرحمن حيث تحرص الشركة الوطنية على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج فضلاً عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، وإيفاد بعثة متكاملة إلى كلٍ من مطارى جدة والمدينة تضم مختلف التخصصات من الشركات التابعة لمصر للطيران لخدمة الحجاج، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.
 
1- الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر
2- ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم  بـ8 ساعات في مدينة الحجاج بمطار جدة
3- وضرورة التواجد قبل الإقلاع بـ6 ساعات في مطار المدينة المنورة.
4- الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب.
5- يُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم.
6- ويسمح للحاج باصطحاب حقيبة يد لايزيد وزنها عن 8 كليوجرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقداً.

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