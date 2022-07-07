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تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 04:20 م
تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:
 
أول أيام عيد الأضحى (السبت 9 يوليو 2022): اجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.
 
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الأحد 10 يوليو 2022): يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:
• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
 
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً 
• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً
وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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