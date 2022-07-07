تطهير 25 مسجدا وتوريد 103.492 طن قمح بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على صيانة 25 عامود إنارة على طريق المحلة بشبيش، إلى جانب تركيب 5 كشافات جديدة تضمنت الأعمال بداية من مفارق بشبيش حتى قرية العتمانية، كما تم تطهير ترعة القرشية أمام الصولة بنطاق صفط تراب، و تم بالتنسيق مع مركز اعلام المحلة والإدارة البيطرية عقد ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية لدمرو بخصوص لحوم الأضاحى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وأضاف "الجروانى" أنه فى إطار أعمال اللجان المشكلة لمراقبة الأسعار و الاجراءات الإحترازية بمركز المحلة تم تحرير 5 محاضر منهم 2محضر نظافة و 2 محضر إشغال ومحضر كمامة، كما تم المرور على الأسواق و المحال التجارية للتأكد من مدى توافر السلع و أسعارها و تطهير 23 مسجد وعدد من المنشآت الحكومية بنطاق المركز .

وأشار إلى أنه فى إطار أعمال توريد القمح للشون فقد تم توريد 103.429 طن خلال الفترة الحالية.