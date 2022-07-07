اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 10:29 م
أكرم القصاص
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"تضامن سوهاج" تحصل على المركز الأول ضمن فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

الخميس، 07 يوليه 2022 10:07 م
"تضامن سوهاج" تحصل على المركز الأول ضمن فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" تكريم مديرية التضامن بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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حصلت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الحشد والاستهداف ضمن فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، والدور الذي قامت به المديرية، وإدارة شئون المرأة، والرائدات الريفيات، اللاتي شاركن بالحملة، وكذا خلال حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها"، كأحد أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية وتقييما للإنجازات المحققة وهذا وقد هنأ اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المديرية بهذه المناسبة.

وأعرب رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج عن شكره لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لجميع الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع السوهاجي، مشيرا إلى تلقي درع التميز وشهادات التقدير من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفالية التي أقيمت بالقاهرة، بحضور سفير المملكة المتحدة في مصر، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الوزارة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

 

تكريم مديرية التضامن (1)
تكريم مديرية التضامن 
 
تكريم مديرية التضامن (2)
تكريم مديرية التضامن بسوهاج
 
تكريم مديرية التضامن (3)
تكريم مديرية التضامن

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