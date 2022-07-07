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"تصاريح العمل" تستقبل المواطنين من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس، 07 يوليه 2022 11:51 ص
"تصاريح العمل" تستقبل المواطنين من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة، إبتداءً من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.
 
 
جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى إستخراج تصاريح العمل لهم وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
 

تصاريح العمل

الداخلية

عيد الأضحى

عيد الأضحى المبارك

وزارة الداخلية



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