اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 04:14 م
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تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس، 07 يوليه 2022 03:30 م
تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول. 
 
سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول  4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات. 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

 


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