تداول 4118 طن بضائع عامة ومتنوعة و276 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 4118 طن بضائع عامة متنوعة و276 شاحنة و195 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 795 طن بضائع عامة ومتنوعة، و30 شاحنة، وسيارة.

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 3323 طن بضائع عامة ومتنوعة، 246 شاحنة، و194 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة عمان بإجمالي 22 شاحنة بحمولة 270 طن بضائع عامة ومتنوعة و82 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 104 شاحنة بحمولة 1967 طن بضائع عامة ومتنوعة و55 ملاكي والسفينة الحرية بإجمالي 67 شاحنة بحمولة 994 طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة ايلة بإجمالي 4 شاحنة بحمولة 92 طنا و57 ملاكي و49 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 30 شاحنة بحمولة 795 طن بضائع عامة و1 ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1582 راكبا بموانئها المختلفة.