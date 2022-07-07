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تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة على جروبات الغش

الخميس، 07 يوليه 2022 09:36 ص
تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة على جروبات الغش ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتابع غرفة عمليات الوزارة للتأكد من صحة الاسئلة المتداولة.
 
وبدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)"
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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