تحرير 72 محضر إشغال طريق وباعة جائلين ونظافة بشوارع مدينة القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس المركز، حملة مكبرة لتحقيق الإنضباط بالشارع، وبالتنسيق مع المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس مدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 19 محضر إشغال طريق، و5 محاضر باعة جائلين، و9 محضر نظافة عامة، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و20 محضر إزالات إدارية، كما تم إزالة مباني وخيام عشوائية على مساحة 240 متر تقريباً.

وتمت أعمال الحملة بمدينة القرنة وقرية البعيرات، ومنطقة مرسى معدية الأهالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث شارك بالحملة حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مركز القرنة، و ادارة المرافق، ورؤساء القرى بالمركز والمتابعة الميدانية وتراخيص المحلات والإشغالات بمركز ومدينة القرنة.

وفى نفس السياق شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة القرنة بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 23 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و12 محضر نظافة عامة، و36 محضر مضبوطات متنوعة، و4 محاضر لمقاهي تقدم شيشة وضبط عدد 17شيشة، وضبط 4 ميكروفون إزعاج، و49 محضر إزالات إدارية.



تحرير 72 محضر إشغال طريق وباعة جائلين ونظافة بشوارع مدينة القرنة