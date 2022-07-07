تحرير 39 محضرا خلال حملة تموينية على عدد من المخابز البلدية بملوى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا 39 محضرا تموينيا لعدد من المخابز البلدية بمجلس قروى دروة وذلك خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية برئاسة أكرام محمود نائب رئيس مركز ملوى ومفتشى إدارة تموين مركز ملوى وذلك بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الحملة شملت عدد من المخابز البلدية بنطاق الوحدة بقرية دروة بقرية، وأسفرت الحملة عن تحرير 39 محضر مابين "إنتاج خبز ناقص الوزن ـ نظافة لعدم التخلص السليم من المخلفات ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات".

وأضاف "السايس" أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا شدد على تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من اجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب