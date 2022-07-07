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تأجيل محاكمة الطالب المتهم بسب "راشفورد" لـ31 أغسطس للنطق بالحكم

الخميس، 07 يوليه 2022 11:01 ص
تأجيل محاكمة الطالب المتهم بسب "راشفورد" لـ31 أغسطس للنطق بالحكم محكمة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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قررت محكمة المنصورة الاقتصادية تأجيل نظر قضية سب طالب في كلية الطب وتوجيه عبارات عنصرية وقذف للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على تويتر، لجلسة 31 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.



وقدم محامو راشفورد، دعوى قضائية ضد الطالب المصري اتهموه فيها باستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.



من جانبه، أكد محامي الطالب المصري، أنه لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب، لكنه كان غاضباً فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات، مشيراً إلى أن الطالب قام بحذف ما كتبه بعد ذلك.


 


محكمة المنصورة

محاكمة الطالب المتهم بسبب رشيفيلد

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