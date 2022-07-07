بيطرى الأقصر تجهز 5 مجازر حكومية بمختلف المدن لذبح أضاحى العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام المديرية، لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث يجرى عمل التجهيزات اللازمة للمجازر الحكومية الـ5 التى تخدم المواطنين والمؤسسات والجمعيات الخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تقوم مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بفتح المجازر الحكومية مجاناً لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة فى وجود أطباء بيطريين متخصصين، حيث يتم تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها 5، مقسمة كالآتى (مجزر بمدينة الأقصر، ومجزران بإسنا، ومجزران بأرمنت)، وسيتم فتحها خلال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه شملت خطة المديرية للإستعداد للعيد، وقف جميع الإجازات لجميع أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش والمعاونين، والعاملين بكافة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وكذلك متابعة الحالة الصحية لجميع حيوانات الأضاحي في الشودار والأسواق، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية ومنع دخول أى أمراض وبائية.

وفى نفس السياق، أعدت مديرية الطب البيطري، خطة متكاملة تشمل تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية والحالة الصحية للأضاحي، كما تقوم بتنظيم عدد من الندوات التوعوية والإرشادية للأهالي حول اختيار الأضاحي، حيث ناشدت المديرية بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات لتجار المواشي بحق المشترين، حيث أنه تم النزول إلى الأسواق لتوعية المواطنين بضرورة التعرف على الأضحية السليمة والمصابة بالأمراض بمجرد التعرف على الأعراض الظاهرية للأمراض، وكذلك عند شراء اللحوم والتأكد من ذبحها داخل المجازر الحكومية المرخصة، كما أشارت الندوات إلى مواصفات اللحوم المذبوحة والتأكد من اشتراطات السلامة بها.



بيطرى الأقصر تجهز 5 مجازر حكومية فى المدن المختلفة لخدمة أضاحى العيد (1)



بيطرى الأقصر تجهز 5 مجازر حكومية فى المدن المختلفة لخدمة أضاحى العيد (2)



بيطرى الأقصر تجهز 5 مجازر حكومية فى المدن المختلفة لخدمة أضاحى العيد (3)



بيطرى الأقصر تجهز 5 مجازر حكومية فى المدن المختلفة لخدمة أضاحى العيد (4)







