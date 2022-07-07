بيان مرتقب لرئيس وزراء بريطانيا.. وموظف بالحكومة: جونسون سيستقيل

كتب سمير حسنى

ذكر إعلام بريطاني، نقلا عن موظف في الحكومة البريطانية، بان بوريس جونسون رئيس الوزراء سيستقيل من منصبه، وسيبقى رئيسا لحزب المحافظين حتى انتخاب بديل.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن رئيس الوزراء البريطاني سيلقي بيانا في غضون ساعات.

بعد سلسلة من الاستقالات رفيعة المستوى فى الحكومة البريطانية شملت وزراء الخزانة ريشى سوناك والصحة ساجد جافيد والطفولة ويل كوينس وعدد من المسئولين، ووسط مطالبات بمغادرة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لمنصبه بعد اتهامات بالتقصير فى الإدارة والحكم، كثرت التساؤلات عمن يخلفه فى المنصب.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه في حين أن عدم وجود خليفة واضح جعل العديد من نواب حزب المحافظين يترددون في الإطاحة بجونسون ، فلا يوجد نقص في المرشحين المحتملين.

واعتبرت أن المتنافسين الرئيسيين تنافسوا بالفعل على المناصب خلال الأشهر الأخيرة - بعضهم بهدوء ، والبعض الآخر بقوة.