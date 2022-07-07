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بوريس جونسون مشيدا بـ زيلينسكى: أنت بطل والجميع يحبك

الخميس، 07 يوليه 2022 06:14 م
بوريس جونسون مشيدا بـ زيلينسكى: أنت بطل والجميع يحبك بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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أشاد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالرئيس الأوكرانى، فولوديمير  زيلينسكي، قائلا: أنت بطل والجميع يحبك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعتمد على دعم كونجرس الولايات المتحدة من حيث توريد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

جاء ذلك، في منشور كتبه زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس عقب لقائه السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال في العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي: "يسعدني أن ألتقي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام وريتشارد بلومنثال"، مؤكدا مدى أهمية الدعم بالنسبة لأوكرانيا.

وأضاف: نشعر ونقدر هذه الوحدة فالهدف الأساسي الآن هو ضمان عودة النساء اللواتي لديهن أطفال إلى منازلهن ليتمكن أطفال المدارس والطلاب من الذهاب إلى المدرسة والجامعة قبل الأول من سبتمبر 2022.


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