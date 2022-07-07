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بوتين: روسيا لم تبدأ حتى الآن مهامها الجدية فى أوكرانيا

الخميس، 07 يوليه 2022 07:27 م
بوتين: روسيا لم تبدأ حتى الآن مهامها الجدية فى أوكرانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه بلغه أن الغرب يحاولون إلحاق الهزيمة بنا على أرض المعركة فليجربوا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف فلاديمير بوتين: محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت بالفشل، وتابع: العقوبات تسببت بمصاعب يمكن التعامل معها، موضحا أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية معاد لروسيا منذ عقود.

 

كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا، لافتا إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يتصرف بعدوانية، موضحا أن تصرفاته هذه تنبع من عدم رغبته في وجود دولة مثل روسيا.


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