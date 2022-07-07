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بوتين: روسيا تعتزم القيام بكل شىء لمساعدة الأشخاص فى إقليم دونباس

الخميس، 07 يوليه 2022 06:20 م
بوتين: روسيا تعتزم القيام بكل شىء لمساعدة الأشخاص فى إقليم دونباس بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجانب الروسي يعتزم القيام بكل شيء لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في دونباس، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال محادثة مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا"، أن روسيا حكومة وقيادة ستفعل كل شيء لمساعدة الناس الذين يعيشون ويعملون هناك.

كما علق الرئيس الروسي على نية أحد الفائزين في المسابقة تولي منصب نائب وزير التعليم والعلوم في جمهورية دونيتسك الشعبية، قائلا: "حقيقة أنك اتخذت هذا القرار، تشير إلى أنك لا تسعى جاهدا للحصول على نوع من العمل الرخيص، ولكنك تسعى على وجه التحديد لخدمة الوطن، وخدمة الناس، وهذا يستحق الاحترام، أتمنى لك التوفيق، العمل هناك ليس سهلا، بعبارة ملطفة.


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