بهدف زيادة الصادرات.. استراتيجية للابتكار الصناعى فى قطاع الكيماويات والأسمدة

كتب إسلام سعيد

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن استراتيجية يتم وضعها من قبل المجلس بالتعاون مع Gtz (المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي ) لمنظومه الابتكار، بهدف وضع خطه تنفيذية لملف الابتكار الصناعي لقطاع الصناعات الكيماوية في مصر، وذلك بناء علي استراتيجية الابتكار الصناعي التي كانت قد وضعتها وزارة التجارة والصناعه من أجل زيادة الصادرات وترشيد الواردات وتيسير الإجراءات وإيجاد فرص استثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة.

أوضح أبو المكارم في بيان له اليوم، أن القطاعات المستهدفة في إطار الاستراتيجية هي الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وأن الإستراتيجية تستهدف تحديد الفجوات والتحديات والعقبات التي تواجه نمو صادرات القطاعات المشار إليها سابقا وتحسين البنية والسياسات التشريعية وتوفير خدمات تشبيك الأعمال بين الشركات الكبيرة والصغيرة.

وأوضح رئيس المجلس، أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار لحل المشاكل التي تواجه هذه الصناعات وتحديد الجهات المنوط بها حل هذة المشكلات وتحويل الاستراتيجيات القطاعية إلي خطط تنفيذية واضحة وزيادة الوعي الابتكارى لدي الشركات، مع إعداد جائزة خاصة لتحفيز الشركات علي الابتكار تخصص للشركات سواء تلك التي قدمت منتج مبتكر أو أدارت عملية تشغيلية علي نحو مبتكر أو استخدمت سبل لترشيد الطاقة وحققت نجاح في تمكين ثقافة الإبداع والابتكار لدي القائمين عليها.

وأشار إلى أنه من المستهدف وضع برنامج التدريب استشاريين يتولون مسئولية تدريب العاملين في الشركات للتعامل مع الابتكار، ولفت إلى أن كافة الشركات العالمية أصبح بها منصب مدير الإبداع والابتكار مهمته هو تحويل الأفكار الابتكارية لمنتج له عائد علي العملية التصنيعية وسعر يباع به.

وقال إنه سيتم تشكيل فريق عمل Task force مهمته تحديد الأهداف التي ستتضمنها الإستراتيجية والتحديات ووضع الأدوات التي تساعد علي البحث والتطوير من أجل تطوير المنتجات.