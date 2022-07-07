بناء وكوافير وطباخ .. وظائف عاجلة تبحث عنها دول الاتحاد الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

نشر المكتب الأوروبي للإحصاء، يوروستات ، قائمة المهن العشر الأوائل المتنامية في الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن يستفيد منها جميع الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى التكتل من الخارج.

ووفقًا للأرقام التي قدمتها يوروستات ، كانت أكبر نسبة زيادة في عدد العاملين في الاتحاد الأوروبي لفترة ما بين الربع الأول من العام الماضي والربع نفسه من عام 2022 هي مساعدي إعداد الطعام ، بإجمالي 25.1 في المائة زيادة .

وتظهر هذه الأرقام أن عدد الأشخاص العاملين في الاتحاد الأوروبي كمساعدين لإعداد الطعام قد ارتفع من حوالي 1.1 إلى ما يقرب من 1.4 مليون شخص.

ويظهر المصدر نفسه أن ثاني أكبر زيادة ، أو ما مجموعه 15.6 % ، كانت في مجموعة عمال الخدمة الشخصية ، والتي تتعلق بقابلات السفر والمرشدين والموصلات والطهاة والنوادل والسقاة وخبراء التجميل ومصففي الشعر والبناء و مشرفو التدبير المنزلي.

وتكشف أرقام يوروستات أنه في الربع الأول من هذا العام ، كان لدى هذه المجموعة المهنية 7.6 مليون عامل.

وجاء متخصصو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المركز الثالث ، بزيادة قدرها 9.6 % من الربع الأول من عام 2021 إلى الربع الأول من عام 2022، وبين هذين الربعين ، زادت هذه المجموعة التي تتعلق بمطوري البرامج والتطبيقات والمحللين ومحترفي قواعد البيانات والشبكات من 4.1 إلى 4.5 مليون شخص "، تقول الأرقام التي قدمها المكتب الأوروبي للإحصاء.

وفقًا للأرقام التي قدمتها يوروستات ، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المهنيين المنتسبين القانونيين والاجتماعي والثقافي 9.4 % وكذلك في مجموعة مديري الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات الأخرى (+9.1 لكل فرد) .

ويشير البيان إلى أنه " في الربع الأول من عام 2022 ، بلغ عدد هذه المجموعات 3.5 و 2.4 مليون عامل على التوالي" .

كما يكشف التقرير عن زيادة ملحوظة أيضًا في مهنيي الأعمال والإدارة وكذلك المتخصصين في الحرف اليدوية والطباعة ، مما جعل هذه المجموعة في المرتبة السابعة ، يليها تقنيو المعلومات والاتصالات في المرتبة الثامنة ، فضلاً عن العلوم والهندسة. المهنيين ومديري الإنتاج والخدمات المتخصصة.

ويليه في قائمة المهن الرائدة التي سجلت أعلى نسبة زيادات في عدد الموظفين مهنيو الأعمال والإدارة (+7.4 %) ، وعمال الحرف اليدوية والطباعة (+6.%) ، وفنيو المعلومات والاتصالات (+5.9 %) ، والمهنيون في مجال العلوم والهندسة (+5.7 %) ومديرو الإنتاج والخدمات المتخصصة (+5.3 %) ، " البيان الذي نشره يوروستات.

من ناحية أخرى ، شهد عمال الزراعة والغابات وصيد الأسماك انخفاضًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي من الربع الأول من العام الماضي إلى الربع الأول من هذا العام.