بحث أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى هاتفيا مع نظيره الأوكرانى ديمترو كوليبا توقعات اجتماعات قمة العشرين فى بالى بإندونيسيا ونتائج قمة مجموعة الدول السبع الكبرى واجتماعات دول حلف شمال الأطلسى " ناتو".
وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن أوضح ، خلال الاتصال الذى أجرى الأربعاء، أن هذه الاجتماعات أكدت على تصميم الشركاء والحلفاء على دعم أوكرانيا في ظل دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وذكر المتحدث أن الوزير الأمريكي قدم خلال الاتصال تحديثا بشأن الجهود متعددة الأطراف للتصدي للحصار العسكري الروسي للصادرات الزراعية من الموانئ الأوكرانية.
ونوه إلى أن الجانبين ناقشا كذلك المساعدات الأمنية والدعم الإضافي للميزانية الأوكرانية حيث أشار بلينكن إلى التزام واشنطن الصارم بما أسماه بمستقبل لأوكرانيا يتسم بالحرية والديمقراطية والرخاء.
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