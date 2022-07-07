وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن أوضح ، خلال الاتصال الذى أجرى الأربعاء، أن هذه الاجتماعات أكدت على تصميم الشركاء والحلفاء على دعم أوكرانيا في ظل دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وذكر المتحدث أن الوزير الأمريكي قدم خلال الاتصال تحديثا بشأن الجهود متعددة الأطراف للتصدي للحصار العسكري الروسي للصادرات الزراعية من الموانئ الأوكرانية.

ونوه إلى أن الجانبين ناقشا كذلك المساعدات الأمنية والدعم الإضافي للميزانية الأوكرانية حيث أشار بلينكن إلى التزام واشنطن الصارم بما أسماه بمستقبل لأوكرانيا يتسم بالحرية والديمقراطية والرخاء.

