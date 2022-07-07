بعد مصرع 9 أشخاص وإصابة 44.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوسمبل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل مواد غذائية على طريق أبوسمبل جنوب مدينة أسوان، اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص تم نقلهم إلى المشرحة وإصابة 44 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وتبين أن الضحايا هم: "محمود أحمد 23 سنة، ومحمد عبد الله نور ومحمود سرور والمهدى محمد محمود و5 أشخاص آخرين مجهولين الهوية".

بينما أصيب كلا من: " محمد نصر الدين محمد 23 سنة، مصاب بنزيف فى الرأس، واسامه نصر الدين الطيب 26 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس، و مبارك محمد نور 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و محمود علي محمد 43 سنة، مصاب اشتباه كسر في الساق الأيمن، و وليد حسن عدلان 44 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، و تغريد جعفر ابراهيم 47 سنة، مصابة كسر بالساق اليسرى، ونمارك بشير أحمد 25 سنة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، والطفل مصطفى ربيع حسن 6 سنوات، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب أيضا، و محمد مهدي محمد 23 سنة، مصاب اشتباك كسر الذراع الأيسر، وميساء المهدي تبارك 20 سنة، مصابة خلع بالكتف الأيمن، و عبد العظيم عادل يعقوب 21 سنة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة، ومنال إلياس علون 40 سنة، غيبوبة تامة، ومحمد عبدالرؤوف 22 سنة، مصاب بكسور متعددة بالجسم، ونعمات نذر الهدى 60 سنة، مصابة اشتباه كسر بالساق الأيسر، اريج يحيى عبد الدايم 34 سنة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم.

كما أصيب: واهج محمد صلاح 10 سنوات مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وصلاح محمد صلاح 3 سنوات، ونمار محمد صلاح 8 سنوات، ومحمد إبراهيم حمد الله 28 سنة، وهناء عيسى أحمد ورتال منتصر 3 سنوات، ونوال منتصر حسن 7 سنوات ورفيق منتصر حسن 9 سنوات وريهام منتصر حسن 5 سنوات وعويضة إباهيم حمد الله 20 سنة وسليمان مهدى سليمان 14 سنة، وتفائل عبد النبى دفع الله 26 سنة، وإسراء محمد خليل 28 سنة، وعادل عل عمر 57 سنة، ومناهل يحيى عبد الدايم 48 سنة، ونبيل منصور محمد 25 سنة، وسالى عبد الرحمن أحمد 35 سنة، وايمن حسن أحمد 45 سنة، وعبد الرحمن زكريا شرف 23 سنة، وياسين صادق محجوب 20 سنة، ومحمد نور أحمد 20 سنة، وعبدالله حجاجى نوبى 34 سنة، وموسى عبد الله دهب 47 سنة، ومحمود أشرف أحمد 27 سنة، ونداء عرفة عبد العال 22 سنة، بالإضافة إلى 4 مصابين مجهولى الهوية.