بعد إعلان قطع التيار.. مؤسسة كهرباء لبنان تصدر بيانا ثانيا بشأن محطة الزهرانى

وكالات

نشرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا جديدا كشفت فيه آخر التطورات بعد أن أعلنت في وقت سابق عن انقطاع "شامل" للتيار اعتبارا من اليوم.

وقالت المؤسسة في البيان، أنه وبعد أن جرى إبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان من قبل مصرف لبنان، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي الزهراني، ودير عمار بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، التي سبق وأرسلتها المؤسسة إليه، والموافق عليها من قبل وزارة المالية، قامت مؤسسة كهرباء لبنان فورا بالطلب من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفا.

وأكدت المؤسسة اللبنانية، أن القرار صدر من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع الاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة وغيرها).

وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية أن محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء ستتوقفان عن العمل اعتبارا من الأربعاء، ما سيؤدي لانقطاعها في كافة أنحاء البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن محطتي "دير عمار" (شمال البلاد) و"الزهراني" (جنوب البلاد)، اللتين توفران 40 بالمئة من الكهرباء في لبنان ستتوقفان عن العمل اعتبارا الأربعاء، وأضافت أن توقف المحطتين (تابعتين لها) راجع إلى عدم تقاضيها مستحقاتها من العملة الصعبة من الحكومة.

وتوجد في لبنان 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، توقفت 5 منها عن العمل خلال الفترة الماضية، جراء الشح في الوقود.