بعثة مصر تعود من الجزائر بعد المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط

كتب محمود عبد الغنى - تصوير حسن محمد

وصلت مطار القاهرة الدولى، بعثة مصر، قادمة من الجزائر على متن طائرة خاصة، بعد المشاركة في دورة ألعاب المتوسط بوهران ، والتي اختتمت منافساتها أمس الأربعاء. ومن ضمن أفراد البعثة الذين وصلوا منذ قليل، منتخب مصر لكرة اليد، والذى حصد فضية البحر الأبيض المتوسط بعد الخسارة أمام إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 28/27. واحتلت مصر المركز السادس في جدول الترتيب العام للدورة بإجمالي 13 ميدالية ذهبية، و14 فضية ، و23 ميدالية برونزية. واحتلت إيطاليا صدارة دورة ألعاب البحر المتوسط بإجمالى 48 ميدالية ذهبية، و50 فضية، و61 ميدالية برونزية، فيما جاءت تركيا في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية ذهبية، و26 فضية، و37 برونزية، واحتفظت فرنسا بالمركز الثالث بإجمالي 21 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و36 ميدالية برونزية، بينما احتلت الجزائر المركز الرابع بواقع 20 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و16 برونزية، ثم إسبانبا فى المركز الخامس بإجمالي 14 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و25 برونزية.











وصلت مطار القاهرة الدولى، بعثة مصر، قادمة من الجزائر على متن طائرة خاصة، بعد المشاركة في دورة ألعاب المتوسط بوهران ، والتي اختتمت منافساتها أمس الأربعاء.

ومن ضمن أفراد البعثة الذين وصلوا منذ قليل، منتخب مصر لكرة اليد، والذى حصد فضية البحر الأبيض المتوسط بعد الخسارة أمام إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 28/27.

واحتلت مصر المركز السادس في جدول الترتيب العام للدورة بإجمالي 13 ميدالية ذهبية، و14 فضية ، و23 ميدالية برونزية.

واحتلت إيطاليا صدارة دورة ألعاب البحر المتوسط بإجمالى 48 ميدالية ذهبية، و50 فضية، و61 ميدالية برونزية، فيما جاءت تركيا في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية ذهبية، و26 فضية، و37 برونزية، واحتفظت فرنسا بالمركز الثالث بإجمالي 21 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و36 ميدالية برونزية، بينما احتلت الجزائر المركز الرابع بواقع 20 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و16 برونزية، ثم إسبانبا فى المركز الخامس بإجمالي 14 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و25 برونزية.