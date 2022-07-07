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براءة الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى من تهمة سب التوأم حسام وإبراهيم حسن

الخميس، 07 يوليه 2022 11:31 ص
براءة الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى من تهمة سب التوأم حسام وإبراهيم حسن الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى
كتب أحمد الجعفرى

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قضت محكمة جنح مستأنف الدقى بقبول استئناف الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، على تغريمه 30 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف التوأم حسام وإبراهيم حسن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه وبراءة الكاتب الصحفى مما هو منسوب إليه من اتهام، وعدم قبول الدعوى المدنية.
 
ودفع "أنور الرفاعى" المحامى والمستشار القانونى لـ"اليوم السابع"، بعدم انعقاد الخصومة نظرًا؛ لإعلان المدعى عليه على محل عمله، وليس مقر سكنه، وقال، أن الهوارى استعمل حق النقد المباح، وفى وقت انتشر فيه التعصب الرياضي، وكان قصده من وراء ذلك النفع العام.
 
 

اخبار الحوادث

الدقى

دندراوى الهوارى

سب وقذف

حق النقد



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