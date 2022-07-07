بايدن: سأواصل التنسيق مع بريطانيا لدعم الشعب الأوكرانى ومحاسبة روسيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيواصل التنسيق مع بريطانيا لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفا: أتطلع لمواصلة التعاون مع الحكومة البريطانية.

وفى وقت سابق، وصف نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكو، خطط الغرب لفرض سقف على أسعار النفط المصدر من روسيا بأنها عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.

وقال المسؤول الروسي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس: "هذا عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية، وعنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة في المخيلة الملتهبة لأولئك الذين أطلقوها، وهي حرب لتدمير روسيا، لكن هذه الخطط ليس مقدرا لها أن تتحقق".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن محاولات تنظيم الأسواق العالمية تتحول إلى جوهر السياسة الغربية وهذا يسبب ضررا كبيرا.