بايدن تعليقا على استقالة جونسون: جزء من اللعبة السياسية

كتب أحمد عرفة

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن على استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: إنها جزء من اللعبة السياسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن ثقته في أن سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا لن تتغير، وذلك تعليقا على استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفقا لروسيا اليوم، ووصف فولوديمير زيلينسكى، بوريس جونسون بأنه صديق حقيقي لأوكرانيا.

وقال فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا اكتسبت الكثير من علاقتها مع جونسون بما في ذلك أولا وقبل كل شيئ الدعم العسكري، كما أعرب الرئيس الأوكراني عن تطلعه إلى التحدث مع بوريس جونسون مباشرة لمعرفة المزيد عن تفاصيل استقالته.

فيما وجهت الرئاسة الأوكرانية الشكر إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على دعمه في أصعب أوقات البلاد ، وشكر فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني ، بوريس جونسون على موقفه الحازم بدعم بلاده، من جانبه أشاد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالرئيس الأوكرانى، قائلا: "أنت بطل والجميع يحبك".