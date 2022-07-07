انخفاض إنتاج الأرز 50% والقمح 30% فى إيطاليا بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما

فاطمة شوقى

تشهد إيطاليا أسوأ موجة جفاف منذ حوالى 70 عاما ، وهو ما أثر سلبا على إنتاج بعض المحاصيل أهمها الأرز الذى يحتاج إلى المياه الوفيرة ، والذى انخفض انتاجه بنسبة 50% ، كما انخفضت منسبة انتاج القمح 30% .

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن إنتاج المحاصيل في إيطاليا أصبحت مهددة الآن بشكل قوى، بسبب الطوارئ المناخية من الجفاف وأيضا بسبب البنية التحتية القديمة وانخفاض الاستثمار.

وقال جانلويجي تاكيني، مزارع أرز في بلدة سانتا كريستينا إي بيسوني، على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوبًا ميلان، في بداية العام ، لاحظ زيادة في الجفاف لأنه "لم يكن هناك ثلوج في الجبال وكان هناك نقص في المياه في البحيرات" ، فانخفضت محاصيل الأرز بنسبة 50% وزاد من محاصيل عباد الشمس ، التي تعتمد بشكل أقل على الري.

وحذر تاكيني من أن إمدادات المياه من بحيرة كومو ، التي انخفضت بنسبة 75% ، يمكن أن تتوقف تماما إذا انخفض منسوب المياه أكثر من ذلك بسبب قلة الأمطار.

وأعلنت الحكومة الإثنين الماضى حالة الطوارئ في خمس مناطق (إميليا رومانيا وفريولي فينيتو جوليا ولومباردي وفينيتو وبيدمونت)، كما طالبت عدة بلديات بترشيد استهلاك مياه الشرب.

وكان اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتى) أعلن أنه مع بدء موسم الحصاد للقمح في مقاطعة توسكانا ،أدى الجفاف إلى خفض المحصول بنسبة 30%.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أنه في أول عملية رصد أجراها الاتحاد الزراعى الإيطالى تبين انخفاض الغلات لكل هكتار بنسبة تقدر بين 20% إلى 30%، مما سيلغى هوامش الربح المنخفضة للغاية في الأساس بالنسبة لمزارعى الحبوب الذين اضطروا إلى الخضوع للزيادات في متوسط التكاليف الجارية بنسبة 68% وفقا لمجلس البحوث الزراعية وتحيلي الاقتصاد الزراعى.

وأكد كولديريتي ، أن الجفاف يهدد 30% من الإنتاج الزراعي الوطني ونصف إنتاج وادي بو ، من بين أهمها بالنسبة للاقتصاد الإيطالي ، بسبب زراعة القمح والذرة ، وتصنيع بنجر السكر ، والتربية المكثفة. من الماشية والخنازير لإنتاج لحم الخنزير بارما ، من بين أمور أخرى.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء Istat ، الذي تم إصداره في عام 2020 ، يتم فقد 36 % من احتياطيات المياه في إيطاليا بسبب الحالة السيئة للأنابيب ونظام التخزين.

كما أدى الجفاف أيضًا إلى انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية ، حيث تقع المرافق في الجبال الجبلية في شمال إيطاليا ، حيث تنتج حوالي 20 % من طاقة البلاد.