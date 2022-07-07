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انتهك الحقوق المدنية.. تفاصيل الحكم على الشرطى الأمريكى المتهم بقتل جورج فلويد

الخميس، 07 يوليه 2022 11:31 م
انتهك الحقوق المدنية.. تفاصيل الحكم على الشرطى الأمريكى المتهم بقتل جورج فلويد جورج فلويد
كتب محمد جمال

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حُكم على ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، يوم الخميس، بالسجن 21 عامًا لانتهاكه الحقوق المدنية لجورج فلويد أثناء الاعتقال الذي أدى إلى وفاة فلويد في مايو 2020.

وكان شوفين قد أدين بالفعل بارتكاب جريمة قتل وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا وخمسة أشهر.

وطلب المدعون الفيدراليون من قاضي المقاطعة الأمريكية، بول ماجنوسون، الحكم على شوفين بالسجن لمدة 25 عامًا، قائلين إن شوفين أساء استخدام سلطته كضابط شرطة وتصرف بفظاظة.

وكان الدفاع قد طلب تخفيض الحكم لمدة 20 عاما، قائلا إن “شوفين نادم على ما فعله وأنه قبل المسؤولية”.

وحكم ماجنوسون على شوفين بالسجن لمدة 21 عامًا، مع رصيد عن الفترة التي قضاها بالفعل، مما رفع عقوبته إلى 20 عامًا وخمسة أشهر.


جورج فلويد

قاتل جورج فلويد

أمريكا

الولايات المتحدة

فلويد



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