انتهاء امتحانات ربع مليون طالب بجامعة القاهرة بدون حالة تسريب

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى واستكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكل الكليات تباعًا.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بضرورة سرعة إعلان النتائج للطلاب، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيا على موقع الكلية، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بهدوء منذ بدايتها، وعدم رصد أية حالات لتسريب الامتحانات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، ومناسبة الامتحانات لقدرات جميع الطلاب وقياس المستويات المتعددة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 أداها حوالي ربع مليون طالب وطالبة بجميع كليات جامعة القاهرة ومعاهدها، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني طبقا للعام الجامعي، مع الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية لشكل ومضمون الورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.