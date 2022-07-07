انتشار حرائق الغابات فى جميع أنحاء ألبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تيرانا (أ ش أ)

ذكرت صحيفة إكزيت نيوز الألبانية اليوم الخميس، أن موسم حرائق الغابات بدأ مبكرا فى ألبانيا هذا العام، وسط ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم الإبلاغ عن حرائق متعددة فى جميع أنحاء البلاد .

وأضافت أنه تم تدمير أكثر من 50 هكتارًا من الغابات فى منطقة كراستا ايه كروجي بسبب ارتفاع درجات حرارة التي وصلت إلى 40 درجة.

وقال وزير الداخلية الألباني نيكو بيليشي إنه تم إخماد جميع الحرائق، وأن الوضع أفضل من هذا الوقت من العام الماضي، موضحا :" تم إخماد جميع الحرائق الخمس التي شملت مناطق مختلفة من البلاد اليوم بفضل تدخل وتفاني موظفي الحكومة المحلية والمركزية."

وأضاف أنه على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، ليس لدينا حاليًا اندلاع نشط للحرائق في البلاد، وهو وضع لا يضاهي لفترة العام الماضي .. وفي الوقت نفسه، تظل جميع أجهزة الدفاع المدني على المستويين المحلي والمركزي في حالة تأهب.

يذكر أن موسم الحرائق بدأ في العام الماضي في 20 يوليو واستمر حتى سبتمبر وأدى إلى وفاة شخصين، وفقًا لبيانات من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية.

وأفادت الصحيفة بأن الحكومة تعرضت لانتقادات متكررة لتعثرها في الاستعداد لحدث يقع كل عام ومن المتوقع أن يزداد سوءًا، وعلى الرغم من الاستثمار في أسطول صغير من طائرات الهليكوبتر التي يمكنها مكافحة النيران من الجو، إلا أن أياً منها لا يعمل، ما يترك البلاد مضطرة إلى الاعتماد على موارد دول مثل اليونان وإيطاليا لإخماد الحرائق الخطيرة.

