اليونسكو: المجلس الدولى للرقص "CID" لا يمثل المنظمة بأى شكل من الأشكال

كتب محمد جمال

أصدرت اليونسكو بيانا صحفيا ردا على التغطية الإعلامية الأخيرة التى ربطت معهد تقسيم باليونسكو بشكل غير دقيق، وقالت CID المجلس الدولي للرقص هي منظمة غير حكومية معتمدة من قبل اليونسكو لعملها في المجال الثقافي ، لكن CID المجلس الدولي للرقص لايمثل منظمة اليونسكو بأي شكل من الأشكال و لا يمثل الاعتماد من المجلس الدولى للرقص (CID) اعترافا من اليونسكو، ولذلك، فإن معهد تقسيم غير معترف به من قبل اليونسكو.

وفي هذا الصدد، تود منظمة اليونسكو أن تشدد على أن المعلومات المتعلقة بالتصديق على المركز/المعهد من الفئة الأولى أو الفئة الثانية يمكن الاطلاع عليها عبر قنواتها الرسمية، سواء على صفحاتها على شبكة الإنترنت أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، يجب أن تقترح الدول الأعضاء عملية تعيين مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو للمساهمة في تحقيق برنامج اليونسكو وميزانيتها المعتمدين.

ترحب اليونسكو بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بشأن تعزيز وتنفيذ اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.

للمزيد من الأخبار حول نشاطات الأمم المتحدة في العالم والمنطقة العربية وجمهورية مصر العربية، تابعوا موقعنا على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي حيث ننقل لكم آخر المستجدات الخاصة بعمل الأمم المتحدة.