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اليوم.. مطار الغردقة يستقبل 88 رحلة طيران دولية تقل قرابة 13 ألف سائح

الخميس، 07 يوليه 2022 10:22 ص
اليوم.. مطار الغردقة يستقبل 88 رحلة طيران دولية تقل قرابة 13 ألف سائح مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار ساعات اليوم الخميس، 88 رحلة طيران دولية مختلفة اغلبها قادمة من المطارات الاوربية المختلفة علي رأسها الرحلات القادمة من المطارات الالمانية .
 
وأكدت مصادر من مطار الغردقة الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار قرابة 13 ألف سائح علي متن ال 88 رحلة طيران المقرر وصولها اليوم من عدة مطارات عالمية مختلفة. 
 
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية ضمن 114 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.
 
وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، والتى من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى.
 
وتبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر زيادة فى الرحلات الوافدة من المطارات الإيطالية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين من بولندا، و4 رحلات من التشيك، وتصل رحلات الطيران لمرسى علم من 12 دولة أوروبية. 

 

 

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