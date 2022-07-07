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الخميس، 07 يوليه 2022 08:47 ص
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اليمن.. الحوثيون يعلنون فتح طريق الخمسين-الستين بمحافظة تعز من جانب واحد

الخميس، 07 يوليه 2022 08:00 ص
اليمن.. الحوثيون يعلنون فتح طريق الخمسين-الستين بمحافظة تعز من جانب واحد قوات الحوثى - أرشيفية
وكالات

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أعلن المجلس السياسي الأعلى الحوثي أمس الأربعاء عن مبادرة من جانب واحد لفتح طريق الخمسين–الستين في تعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المجلس إن القرار اتخذ من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز فى ظل تعنت التحالف عن قبول المبادرات التي طرحتها اللجنة العسكرية خلال الفترة الماضية.

وأشار المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع اللجنة العسكرية الوطنية، التى تبذل جهودا كبيرة لفتح الطرقات في محافظة تعز، وعدد من المحافظات.

وحمّل المجلس مليشيات في تعز (لم يذكرها) مسؤولية عرقلة فتح الطريق وأي اعتداء على المسافرين الآمنين فيها وتبعات ذلك. ودعا المجلس السياسي الأعلى، أبناء تعز للدفاع عن طريقهم وكشف من يعرقل فتحه.


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اليمن

هدنة اليمن

تعز

التحالف العربى



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