النقل تنفذ مشروعات بقيمة 1.128 مليار يورو بتمويل بنك الاستثمار الأوروبى

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات، بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي لمنطقة الشرق، بقيمة 1,128 مليار يورو.. نستعرضها فى النقاط التالية..

1- إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو.

2- مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الاسكندرية بقيمة 750مليون يورو.

3- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو.

4- تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط بالسكة الحديد.

5- تجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط.

7- شراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة اجمالية 221,353مليون يورو.

8- المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق بقيمة 600 مليون يورو.

9- المساهمة في تمويل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق باقليم القاهرة الكبرى بقيمة 305مليون يورو.

10- سيتم التعاون فى تطوير خطوط شربين / قلين / كفر الشيخ وأبو كبير / المنصورة و دسوق مطوبس / كفر الشيخ وكفر الشيخ / دمنهور والبوصيلي / رشيد.