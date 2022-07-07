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النقل تنفذ مشروعات بقيمة 1.128 مليار يورو بتمويل بنك الاستثمار الأوروبى

الخميس، 07 يوليه 2022 12:58 م
النقل تنفذ مشروعات بقيمة 1.128 مليار يورو بتمويل بنك الاستثمار الأوروبى مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات، بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي لمنطقة الشرق، بقيمة 1,128 مليار يورو.. نستعرضها فى النقاط التالية.. 
 
1- إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو. 
2- مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الاسكندرية بقيمة 750مليون يورو. 
3- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو. 
4- تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط بالسكة الحديد. 
5- تجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط. 
7- شراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة اجمالية 221,353مليون يورو. 
8- المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق بقيمة 600 مليون يورو. 
9- المساهمة في تمويل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق باقليم القاهرة الكبرى بقيمة 305مليون يورو.
10- سيتم التعاون فى تطوير خطوط شربين / قلين / كفر الشيخ وأبو كبير / المنصورة و دسوق مطوبس / كفر الشيخ وكفر الشيخ / دمنهور والبوصيلي / رشيد. 
 
 
 

النقل

تطوير خطوط المترو

مترو الانفاق

السكة الحديد



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