وأشارت الحكومة - في بيان على موقعها الإلكتروني - إلى أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تواصل التحقيق والتأكد من حالات الإصابة بالتهاب الكبد المفاجئ لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام فأقل والتي تم تحديدها منذ يناير 2022.

وأضاف البيان أنه من بين الحالات المؤكدة، هناك 186 حالة مقيمة في إنجلترا و36 في إسكتلندا و19 في ويلز و22 في أيرلندا الشمالية، أغلبهم أطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض أولية لمرض التهاب المعدة والأمعاء مصاحبة بإسهال وغثيان تلاها ظهور مرض الصفرة.

وأشار إلى أنه يتم أيضًا فحص عدد صغير من الأطفال فوق سن العاشرة، ولم يتسبب المرض في أي وفيات بعد عند الأطفال، ولا يوجد دليل على أن هناك صلة بلقاح فيروس كورونا، حيث أن غالبية الحالات تقل أعمارهم عن 5 سنوات وهم أصغر من أن يتلقوا اللقاح.

يذكر أن التحقيقات لا تزال تشير إلى وجود ارتباط قوي بالفيروس الغدي وهو الفيروس الأكثر اكتشافًا في العينات التي تم اختبارها وتجري دراسة وبائية رسمية عنها.