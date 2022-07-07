المدعى العام الأردنى يقرر توقيف 8 أشخاص فى حادث تسرب غاز سام فى العقبة

كتب: أحمد جمعة

قرّر المدعي العام الأردني المكلف بالتحقيق في حادثة تسرب غاز سام في أحد موانئ العقبة، توقيف 8 أشخاص، وأسند إليهم عدة تهم بينها "جرم التسبب بالوفاة" وفق ما أفاد الأمين العام للمجلس القضائي الأردنى، وليد كناكرية، اليوم الخميس.

وتوفى 13 شخصا وأصيب العشرات نهاية يونيو الماضى فى حادثة تسر غاز الكلورين السام، بعد سقوط صهريج فى أثناء عملية تحميله على باخرة راسية في أحد موانئ العقبة.

وقال الأمين العام وليد كناكرية، إن النيابة العامة الأردنية "واصلت إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، حيث تم الاستماع إلى 25 شخصا ممن تواجدوا عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهدا سبق وأن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين".

وأوضح أن "اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد وردت تقريرها وكان من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت بوقوع الحادث عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة".

ويضاف إلى ذلك "الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج، وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية"، بحسب كناكرية.

وتحدث كناكرية عن "وجود أسباب أخرى تتمثل في ضعف آليات الرقابة وضعف عملية التواصل، وعدم وجود فحص سنوي يبين صلاحية الحبال والأسلاك وعدم ملاءمة عمليات التخزين للأسلاك وعدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة وعدم المعرفة الكاملة للعاملين في الشركة بطبيعة المادة التي ممكن تحميلها، إضافة إلى الخطأ في القرار الإداري بمناولة المادة الخطيرة دون معرفة وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلك الأوزان".

ومن خلال التحقيق: "جرى إسناد عدة جرائم لثمانية أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، وكذلك مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب قانون حماية البيئة"، وفقا لكناكرية.